Podróż na łysych oponach zakończyła się w przydrożnym rowie

We wtorek policjanci ostrołęckiej drogówki zostali wezwani do zdarzenia w gminie Goworowo, niedaleko Ostrołęki. - Jak wynika z ich ustaleń, kierująca seatem straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwny pas ruchu i swoją jazdę zakończyła w przydrożnym rowie, poważnie uszkadzając pojazd - przekazał w komunikacie komisarz Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji.

Mandat i punkty karne dla kierującej

- W trakcie czynności policjanci ustalili, że pojazd, którym się poruszała ma łyse opony. Nie trudno sobie wyobrazić jak tragicznie mogło zakończyć się to zdarzenie, gdyby z naprzeciwka jechał inny pojazd - ocenił komisarz Żerański. - Nieodpowiedzialna kierująca została ukarana mandatem karnym w wysokości 1300 złotych, a do jej konta kierowcy dodano 10 punktów karnych. Mundurowi zatrzymali także dowód rejestracyjny seata - dodał rzecznik.

Policjant przypomniał też, że wsiadając do samochodu kierowca ma obowiązek - zgodnie z obowiązującymi przepisami - sprawdzić stan techniczny pojazdu, by nie zagrażał on bezpieczeństwu innym uczestnikom ruchu drogowego.