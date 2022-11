Wyprzedzał na lokalnej drodze. Rowerzysta nie przeżył wypadku

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek w miejscowości Górki koło Garwolina. Kierowca hummera śmiertelnie potrącił rowerzystę. Przyczyny zdarzenia bada policja.

O wypadku pierwszy poinformował wirtualnygarwolin.pl. "Na drodze między Rudą Talubską a Górkami (gm. Garwolin) doszło do potrącenia rowerzysty. Do wypadku doszło ok. godz. 17, niedaleko wieży ciśnień, na drodze przy torach" - podał lokalny portal. Dodał także, że poszkodowany był reanimowany i trafił do szpitala.