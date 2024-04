Swój finał sprawa będzie miała w piaseczyńskim sądzie, który może nałożyć na mężczyznę karę do pięciu tysięcy złotych. Ale policja ostrzega, że cena za podobne manewry może być znacznie wyższa. - To na skutek takich właśnie błędów często dochodzi do wypadków, w tym także tych ze skutkiem śmiertelnym. Na całe szczęście, tym razem tragedii udało się uniknąć. Można jednak się domyśleć co mogło by się wydarzyć, gdyby kierujący na swojej drodze nie spotkał policyjnego radiowozu i zjechał na drogę ekspresową - podsumowuje st. asp. Gąsowska.