Góra Kalwaria: autobus uderzył w drzewo. Są ranni

W Górze Kalwarii autobus uderzył w drzewo. Są ranni. Kierowca był reanimowany przez około godzinę. Został zabrany do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do wypadku doszło na głównej ulicy miasta, Dominikańskiej, w śladzie drogi krajowej nr 79. Jak przekazał Jarosław Sawicki, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, kierowca z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Przed 12 otrzymaliśmy kolejną informację, że kierowca jest cały czas reanimowany - Trwa to już od godziny. Trzy osoby zostały zabrane do szpitala - uzupełnił Sawicki.