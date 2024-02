"Mamma mia! Spieszę się na lotnisko"

czytaj dalej

W czasie sobotnich obchodów miesięcznicy smoleńskiej doszło do ostrej wymiany zdań między Jarosławem Kaczyńskim a grupą manifestantów, a także do rękoczynów. Prezes PiS zerwał transparent trzymany przez mężczyznę, do którego 22 lata temu Lech Kaczyński powiedział słynne "spieprzaj dziadu". Zamieszanie na placu Piłsudskiego zarejestrowały kamery TVN24 i OKO.press.