Tragiczny wypadek w Górze Kalwarii. Zginął kierowca quada

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na drodze krajowej nr 79 w Górze Kalwarii. Zginął kierowca quada, który zderzył się z samochodem osobowym. W ciągu doby na drogach powiatu piaseczyńskiego zginęły cztery osoby.

Do zdarzenia doszło w sobotę, przed godziną 16 na drodze krajowej nr 69 w Górze Kalwarii. Jak przekazał reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, zderzyły się quad oraz samochód osobowy. Na miejscu była policja, straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe, w tym śmigłowiec LPR.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący quadem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu na drodze krajowej 79. 54-letni mężczyzna został zabrany do szpitala. Tam niestety zmarł. Kierowca audi był trzeźwy - poinformował Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. - To już czwarta ofiara śmiertelna wypadku drogowego w ciągu doby - dodał Sawicki.