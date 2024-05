Ich matkę potrącił samochód, na świat przyszły przy drodze

Do zdarzenia doszło we wtorek, 30 kwietnia, o godz. 21:20 w Popowie Borowym na terenie gminy Nasielsk. Oficer dyżurny odebrał zgłoszenie o potrąconej klępie. Po zderzeniu z lexusem ranna samica nieopodal miejsca zdarzenia urodziła dwa żywe i zdrowe cielęta.

- Funkcjonariusze nowodworskiego ruchu drogowego, którzy obsługiwali to zdarzenie, nie pozostali obojętni na ich los. Zaopiekowali się łoszakami oraz podjęli działania, mające na celu zapewnienie im schronienia - przekazuje w komunikacie podkom. Joanna Wielocha z nowodworskiej policji.

Są już pod opieką

Dwie młode samiczki wkrótce znalazły bezpieczny dom i troskliwą opiekę. Na miejsce dojechali pracownicy Fundacji Wzajemnie Pomocni z Błędowa w gminie Pomiechówek. Policjanci przekazali im dwa odratowane zwierzęta. Zostały zabrane do ośrodka, gdzie udzielono im fachowej pomocy.

Warto zdjąć nogę z gazu i w czasie jazdy obserwować pobocze

Wiosna to czas wzmożonej aktywności zwierząt. Na drogach Mazowsza częściej dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem leśnej zwierzyny. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu lasów, łąk i pól uprawnych.