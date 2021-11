W rowie znaleźli konającego owczarka. Dzięki policjantom trafił do kliniki weterynaryjnej

Do potrącenia zwierzęcia doszło na drodze wojewódzkiej numer 557 pomiędzy miejscowościami Topólno i Konstantynów w powiecie płockim. Policjanci z komisariatu w Gąbinie otrzymali zgłoszenie w tej sprawie w piątkowy wieczór. Po jego przyjęciu wyruszyli w teren, by odnaleźć ranne zwierzę. - W lesie, w przydrożnym rowie, zastali konającego owczarka. Kobieta, która potrąciła czworonoga, najpierw odjechała z miejsca, a później wróciła. Została przez policjantów pouczona - relacjonuje Marta Lewandowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Miał połamane łapy i nie reagował

Jak dodaje, zwierzę miało połamane nogi i nie było z nim kontaktu, co mogło wskazywać na silny uraz głowy. Policjanci okryli go kocem termicznym, zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wezwali osoby zajmujące się ochroną zwierząt. - Ranny owczarek został oddany w ręce profesjonalistów. Trafił do kliniki, gdzie lekarze walczą o jego życie - zaznacza Lewandowska.