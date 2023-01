W tym miejscu na S8 po jednej stronie trasy są bariery, po drugiej nie. Zginęły tam trzy osoby

czytaj dalej

Do tragicznego wypadku doszło w sortowni przy ulicy Zarzecze. Mężczyznę, jak informuje straż pożarna, wciągnęła maszyna do rozdrabniania odpadów. Nie udało się go uratować. Policja oraz prokuratura sprawdzają, czy nie doszło do zaniedbania zasad bezpieczeństwa.