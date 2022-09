Auto zderzyło się z pociągiem towarowym

Informację potwierdziła Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. - Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowo-drogowym bez rogatek i sygnalizacji świetlnej. 41-letnia kierująca osobową hondą nie zastosowała się do znaku STOP, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i doprowadziła do zderzenia z pociągiem towarowym. Zarówno kierująca autem, jak i maszynista składu byli trzeźwi - przekazała policjantka. - Kobieta została przetransportowana do szpitala - dodała Gąsowska.