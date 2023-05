Drogą ekspresową jechał pod prąd. Uderzył w inne auto i ruszył dalej

Niebezpieczne manewry 63-latka na trasie S17 w powiecie garwolińskim (Mazowieckie). Kierowca jechał pod prąd drogą ekspresową i zderzył się z innym autem. Ale nawet po tym nie zweryfikował planu podróży i kontynuował podróż, konsekwentnie pod prąd.

Minął zjazd, postanowił zawrócić

Funkcjonariusze odnaleźli poszukiwany pojazd i jego kierowcę w sąsiedniej gminie Sobolew. 63-letni mieszkaniec powiatu otwockiego przyznał się do wszystkiego. Tłumaczył, że minął zjazd, którym zamierzał zjechać, by dotrzeć do celu podróży i z tego powodu postanowił zawrócić.