Przybywa elektrycznych hulajnóg. Policja przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa

Jak zauważają policjanci, słoneczna pogoda i zakorkowane ulice zachęcają do korzystania z tego alternatywnego środka transportu. Zwolennicy podróży hulajnogą elektryczną muszą jednak pamiętać, że wiąże się to ze znajomością i stosowaniem przepisów. Policja przypomina najważniejsze zasady bezpieczeństwa i wyjaśnia podstawowe terminy.

Uprawnienia

Osoby w wieku od 10 do 18 lat, by jeździć hulajnogą elektryczną muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej. Dorośli nie potrzebują żadnych uprawnień do kierowania elektryczną hulajnogą.