Wiosna to czas wzmożonej aktywności zwierząt. Na drogach Mazowsza częściej dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem leśnej zwierzyny. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu lasów, łąk i pól uprawnych.

Od początku roku tylko na drogach powiatu płońskiego doszło do 12 zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt. Miały one miejsce zarówno na drogach krajowych, wojewódzkich, jak i powiatowych oraz gminnych. Do aż pięciu tego typu zdarzeń doszło w samym kwietniu. W czterech przypadkach były to zderzenia samochodów z sarnami, a w jednym z łosiem.

Do ostatniego zdarzenia doszło w okolicy Grąbczewa (gm. Naruszewo) na drodze wojewódzkiej nr 570. Dyżurny policji dostał zgłoszenie o martwym łosiu.

Łoś na drodze może być ogromnym zagrożeniem policja Płońsk

- W zwierzę, które prawdopodobnie wcześniej uczestniczyło w zdarzeniu drogowym, uderzyło osobowe renault. Kierująca autem 48-latka w ostatniej chwili zauważyła przeszkodę i próbowała ominąć, jednak bezskutecznie. Pomimo zjechania częściowo na pobocze, zahaczyła o nie. Na szczęście doszło tylko do niewielkich uszkodzeń pojazdu, a samej kierującej nic się nie stało - informuje w komunikacie kom. Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji. - Apelujemy do kierowców by przejeżdżając w godzinach wieczornych i o świcie w okolicach lasów, łąk, czy pól uprawnych, gdzie mogą pojawić się dzikie zwierzęta, zachowali szczególną ostrożność. Widząc znak drogowy A-18b "uwaga na dzikie zwierzęta" warto zdjąć nogę z gazu i w czasie jazdy obserwować pobocze – dodaje.

Znak "uwaga na dzikie zwierzęta"

Jadący z nadmierną prędkością kierowca może nie mieć wystarczająco dużo czasu, aby bezpiecznie zahamować i wykonać manewr ominięcia zwierzęcia, które nagle pojawi się na drodze.

Co zrobić, jak do zderzenia dojdzie

- Jeśli zobaczymy przebiegające przez drogę zwierzę należy zachować czujność i zwolnić. Sarny, jelenie i dziki żyją w stadach i za pojedynczym osobnikiem mogą podążać kolejne. Gdy już, niestety, dojdzie do potrącenia, w pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć miejsce zdarzenia przez wystawienie trójkąta ostrzegawczego. Następnie należy wezwać pomoc i poprosić policję o zawiadomienie służb leśnych w celu udzielenia pomocy rannemu zwierzęciu lub usunięcia go z drogi. Nie powinniśmy zostawiać rannego czy martwego zwierzęcia na jezdni. Pozostawione może ono stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego - przypomina kom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Dzikie zwierzęta na drodze 17.11 | Blisko 200 wypadków było spowodowanych przez pojawienie się dzikich zwierząt na drodze. Tak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji za 2017 rok. Zginęło w nich 10 osób, a 229 zostało rannych. Radzimy, co zrobić w sytuacji, kiedy spotkamy dzikie zwierzę na drodze. Materiał z programu "Raport" w TVN Turbo. TVN Turbo

Autorka/Autor:pop

Źródło: tvnwarszawa.pl