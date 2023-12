Śmiertelne potrącenie pieszego pod Żyrardowem

"Nie udało się przywrócić czynności życiowych poszkodowanemu"

Ustalenia naszego reportera potwierdziła straż pożarna. - Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Działki. Mężczyzna przechodził przez drogę krajową numer 50. To jest odcinek drogi bez przejścia i chodnika. Pośrodku są tylko pasy do wyprzedzania. Został potrącony przez samochód osobowy. Jako pierwsze na miejsce dotarło pogotowie ratunkowe. Nie udało się przywrócić czynności życiowych poszkodowanemu. Lekarz stwierdził zgon. Ruch na drodze był utrudniony. Strażacy zabezpieczali miejsce zdarzenia i oświetlali je na potrzeby działań policji – poinformował st. kpt. Jarosław Belina ze straży pożarnej w Żyrardowie.