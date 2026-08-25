Dwie noce, 33 kierujących po alkoholu i mandaty na ponad 80 tysięcy złotych
Podczas dwóch nocnych kontroli z 16 na 17 sierpnia oraz z 21 na 22 sierpnia stołeczni policjanci ukarali aż 33 kierujących hulajnogami elektrycznymi po alkoholu. Wystawili mandaty na łączną sumę 81 400 złotych. Jak wskazuje KSP, wśród zatrzymanych znaleźli się zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy z całego świata – m.in. z Ukrainy, Białorusi, Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Turcji czy USA.
Siedem osób było po użyciu alkoholu, a w tym 16-latka. Otrzymali mandaty w wysokości 1000 złotych. 26 osób kierowało hulajnogami w stanie nietrzeźwości. W tej sytuacji kara jest wyższa i wynosi 2,5 tys. zł.
Wracała z imprezy, odebrała ją matka
"Nocne interwencje pokazały, jak dużym zagrożeniem dla siebie i innych potrafią być pijani kierujący jednośladami. Znaleźli się również tacy, którzy ignorowali sygnały i polecenia do zatrzymania się, za co grzywna dla nich wyniosła aż 5000 zł" - wyjaśnia w komunikacie KSP. Wśród zatrzymanych kierujących byli m.in.: obywatelka Kazachstanu, zatrzymana na ul. Świętokrzyskiej. Nie dość, że kobieta zignorowała sygnały do zatrzymania, to badanie wykazało u niej ponad półtora promila alkoholu w organizmie. Otrzymała mandat w wysokości 5 tys. zł.
Z kolei nad ranem zatrzymano 16-latkę. Dziewczyna "wpadła" na patrol na ulicy Żelaznej. Jak ustalili funkcjonariusze, nieletnia piła wódkę u koleżanki i postanowiła wracać hulajnogą. Poruszała się m.in. po przejściu dla pieszych. W wydychanym powietrzu miała ponad 0,4 promila alkoholu. Impreza skończyła się przekazaniem dziewczyny wezwanej na miejsce matce oraz sporządzeniem dokumentacji do sądu rodzinnego.
Policja apeluje
Policjanci przypominają, że hulajnoga elektryczna w świetle Prawa o ruchu drogowym jest pojazdem. Oznacza to, że kierujący nią podlega ściśle określonym rygorom prawnym.
"Wpływ alkoholu na organizm zaburza równowagę, znacznie wydłuża czas reakcji i ogranicza pole widzenia. W konfrontacji z twardą nawierzchnią lub innym pojazdem kierujący hulajnogą nie ma żadnych szans .Apelujemy o rozsądek – jeśli spożywałeś alkohol, wybierz komunikację miejską lub taksówkę. Korzystaj z dróg odpowiedzialnie" - apelują policjanci.