Ulice Dwie noce, 33 kierujących po alkoholu i mandaty na ponad 80 tysięcy złotych Oprac. Dariusz Gałązka |

Ekspertka ruchu drogowego o kontrolach hulajnóg elektrycznych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KSP

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Podczas dwóch nocnych kontroli z 16 na 17 sierpnia oraz z 21 na 22 sierpnia stołeczni policjanci ukarali aż 33 kierujących hulajnogami elektrycznymi po alkoholu. Wystawili mandaty na łączną sumę 81 400 złotych. Jak wskazuje KSP, wśród zatrzymanych znaleźli się zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy z całego świata – m.in. z Ukrainy, Białorusi, Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Turcji czy USA.

Siedem osób było po użyciu alkoholu, a w tym 16-latka. Otrzymali mandaty w wysokości 1000 złotych. 26 osób kierowało hulajnogami w stanie nietrzeźwości. W tej sytuacji kara jest wyższa i wynosi 2,5 tys. zł.

Wracała z imprezy, odebrała ją matka

"Nocne interwencje pokazały, jak dużym zagrożeniem dla siebie i innych potrafią być pijani kierujący jednośladami. Znaleźli się również tacy, którzy ignorowali sygnały i polecenia do zatrzymania się, za co grzywna dla nich wyniosła aż 5000 zł" - wyjaśnia w komunikacie KSP. Wśród zatrzymanych kierujących byli m.in.: obywatelka Kazachstanu, zatrzymana na ul. Świętokrzyskiej. Nie dość, że kobieta zignorowała sygnały do zatrzymania, to badanie wykazało u niej ponad półtora promila alkoholu w organizmie. Otrzymała mandat w wysokości 5 tys. zł.

Z kolei nad ranem zatrzymano 16-latkę. Dziewczyna "wpadła" na patrol na ulicy Żelaznej. Jak ustalili funkcjonariusze, nieletnia piła wódkę u koleżanki i postanowiła wracać hulajnogą. Poruszała się m.in. po przejściu dla pieszych. W wydychanym powietrzu miała ponad 0,4 promila alkoholu. Impreza skończyła się przekazaniem dziewczyny wezwanej na miejsce matce oraz sporządzeniem dokumentacji do sądu rodzinnego.

Nocne kontrole kierujących hulajnogami Nocne kontrole kierujących hulajnogami Źródło zdjęcia: KSP Nocne kontrole kierujących hulajnogami Źródło zdjęcia: KSP Nocne kontrole kierujących hulajnogami Źródło zdjęcia: KSP Nocne kontrole kierujących hulajnogami Źródło zdjęcia: KSP

Policja apeluje

Policjanci przypominają, że hulajnoga elektryczna w świetle Prawa o ruchu drogowym jest pojazdem. Oznacza to, że kierujący nią podlega ściśle określonym rygorom prawnym.

"Wpływ alkoholu na organizm zaburza równowagę, znacznie wydłuża czas reakcji i ogranicza pole widzenia. W konfrontacji z twardą nawierzchnią lub innym pojazdem kierujący hulajnogą nie ma żadnych szans .Apelujemy o rozsądek – jeśli spożywałeś alkohol, wybierz komunikację miejską lub taksówkę. Korzystaj z dróg odpowiedzialnie" - apelują policjanci.