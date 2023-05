Dwa razy tego samego dnia zatrzymali ją za przekroczenie prędkości

czytaj dalej

1747 projektów zgłoszono w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, Po weryfikacji do głosowania miejscy urzędnicy dopuścili 1152. Autorzy negatywnie ocenionych projektów mogą się jednak jeszcze odwołać. Mają na to czas do czwartku, 11 maja. Głosowanie odbędzie w drugiej połowie czerwca. Warszawa przeznaczyła na realizację projektów mieszkańców ponad 100 milionów złotych.