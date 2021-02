Trasa S7 na południe od Warszawy. Sześć firm chce budować 15-kilometrowy odcinek

30 miesięcy na wykonanie prac

Zadaniem nowego wykonawcy będzie kontynuacja projektowania, ewentualne uzyskanie zamiennych decyzji ZRID, wybudowanie trasy, wykonanie remontu blisko 17 km "starej" DK7, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi. Drogowcy zakładają, że umowa z nowym wykonawcą zostanie podpisana w maju. Ma wykonać inwestycję w ciągu 30 miesięcy od podpisania umowy. "Ponadto wymaganiem inwestora jest dopuszczenie do ruchu trasy po ciągu głównym w terminie 13 miesięcy od podpisania umowy" - dodała w komunikacie GDDKiA.

Co się dzieje na pozostałych odcinkach?

Budowa drogi ekspresowej S7 od węzła Lotnisko do obwodnicy Grójca została podzielona na trzy odcinki: od węzła Lotnisko do w. Lesznowola (6,6 km), od w. Lesznowola do w. Tarczyn Północ (14,8 km) oraz od w. Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca (7,9 km).