Jedna osoba zginęła, cztery zostały ranne w wypadku pod Grójcem. Policja: wśród rannych jest dwoje dzieci

Do wypadku doszło w niedzielę około godziny 14.30 w miejscowości Długowola, na drodze powiatowej relacji Goszczyn - Lewiczyn. - Doszło tam do zderzenia osobowej toyoty i mitsubishi. W wyniku wypadku do szpitala trafiły cztery osoby, w tym dwoje dzieci w wieku 5 i 10 lat. Te osoby podróżowały toyotą. Niestety śmierć na miejscu poniósł kierowca mitsubishi - poinformowała Agnieszka Wójcik, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.