Zagraża środowisku, niszczy buty i rani psie łapy. Dlaczego w Warszawie do odśnieżania wciąż używa się soli?

O to, dlaczego w Warszawie wciąż używa się soli, zapytaliśmy w ratuszu. Jak wytłumaczył nam jego rzecznik Jakub Leduchowski, Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM), który odpowiada za część warszawskich chodników, "zimą używa na nich przede wszystkim piasku i o podobne działania apeluje również do zarządców pozostałych terenów dla pieszych, czyli administratorów i zarządców nieruchomości".

- Na jezdniach stosowana jest sól. W porównaniu do piasku, zapewnia ona lepsze rezultaty w krótszym czasie, co zwiększa poziom bezpieczeństwa. Kilka stołecznych dzielnic częściowo zrezygnowało ze stosowania soli na wybranych ulicach, którymi nie kursują autobusy miejskie. Zasada ta nie obowiązuje jednak podczas trudnych warunków zimowych, gdy pojawia się gołoledź - przyznał Leduchowski

Szkodliwa dla ziemi, ubrań i psów

Kilka lat temu informowaliśmy o petycji stowarzyszenia Miasto Jest Nasze skierowanej do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, w której mowa była o szkodliwości soli . Aktywiści podkreślali w niej, że używanie tego środka do odśnieżania jest w dużej mierze szkodliwe dla środowiska.

"Stosowanie mieszanin chlorku sodu lub innych soli prowadzi do rosnącego zanieczyszczenia gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Związki chemiczne stosowane do walki ze śniegiem i gołoledzią na chodnikach, wnikają w glebę, co powoduje degradację drzew i innych roślin" – czytamy w petycji, którą wówczas przygotowali. Zdaniem aktywistów, stosowanie soli powoduje obumieranie drzew. Autorzy petycji zwracali uwagę, że zasolone wody dostają się do podziemnych, a szkodliwe związki chemiczne przenikają dalej, co powoduje również degradację ekosystemów rzek.