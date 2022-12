Pieszy zginął na nieoświetlonym przejściu

czytaj dalej

Był poszukiwany listem gończym wydanym przez sąd w Świdniku w związku z przestępstwami samochodowymi. Policjanci odnaleźli go w podwarszawskiej Zielonce. - W swoim mieszkaniu i aucie posiadał specjalistyczny sprzęt służący do włamywania się do pojazdów i ich kradzieży. 47-latek został zatrzymany - przekazał sierżant Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.