Niektórzy kierowcy zawracali w korytarzu życia. Strażacy: skandaliczne zachowanie

Trzy samochody osobowe zderzyły się we wtorek na krajowej "7", na wysokości miejscowości Sadowa. Poszkodowane zostały dwie osoby. Strażacy z OSP Łomianki opublikowali po wypadku film, na którym widać, jak niektórzy kierowcy wykorzystywali korytarz życia do zawrócenia. Ich zachowanie ocenili jako "skandaliczne".

"Nie zachował ostrożności"

Piotr Krat z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji potwierdził nam, że zderzyły się trzy samochody. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca jednego z pojazdów nie zachował ostrożności w czasie jazdy i najechał tył poprzedzającego go auta, które na skutek tego uderzyło w kolejny pojazd. Poszkodowane zostały dwie osoby. Kierowcy byli trzeźwi - przekazał policjant we wtorek przed godziną 17.

Strażacy musieli gwałtownie hamować

"Skandaliczne zachowanie kierowców, wykorzystujących powstały korytarz ratunkowy do zawrócenia i objechania wypadku drogowego w miejscowości Dziekanów Polski. W kilku sytuacjach zmuszeni byliśmy do gwałtownego hamowania czy nawet złożenia lusterka" - czytamy w opisie filmu. Jak zaznaczyli strażacy, film został wyciszony "z uwagi na komentarze załogi samochodu strażackiego, dotyczące zastanej sytuacji, które nie nadają się do publikacji". "Nie zmienia to faktu, że pojazd w drodze do zdarzenia poruszał się z wykorzystaniem sygnalizacji świetlno-dźwiękowej, spełniając kryteria pojazdu uprzywilejowanego" - podkreślili.