Zderzyły się cztery auta, dwa z nich wylądowały w rowie

Na ulicach Niemirowa (woj. podlaskie) z okazji obchodów świąt narodowych wywieszono biało-czerwone flagi. Niemal 30 z nich zniknęło pod osłoną nocy. Do kradzieży flag przyznali się 23-letni mieszkańcy Warszawy. - Stwierdzili, że z powodu upojenia alkoholem nie wiedzieli, co robią - przekazuje policja. Mężczyźni zostali ukarani też mandatami za to, że bez pozwolenia przebywali w strefie objętej zakazem.