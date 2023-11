Cysterna w rowie, inne auto w drugim. Ruch wahadłowy na drodze krajowej

- Doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką, która ciągnęła przyczepę przewożącą olej napędowy. Pojazdy znalazły się po obu stronach jezdni w rowie. Cysterna z olejem jest przewrócona do góry kołami. W tej chwili na szczęście nie ma wycieków. Jedna osoba została poszkodowana. To kierowca samochodu ciężarowego. Mężczyzna został zabrany do szpitala przez zespół pogotowia ratunkowego - przekazał nam młodszy brygadier Łukasz Szulborski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.