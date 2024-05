Ciężarówką wyprzedzał "na czołówkę". Nagranie

Niebezpieczna sytuacja na drodze krajowej numer 50 w miejscowości Zawiszyn. Kierowca ciężarówki wyprzedzał, gdy z przeciwka jechał samochód osobowy. Gdyby kierujący autem nie zjechał z jezdni w ostatniej chwili, doszłoby do tragedii.

"Pirat w ciężarówce wyprzedza na czołówkę" - brzmi tytuł filmu. Jest też data - dowiadujemy się, że do zdarzenia doszło 25 kwietnia na krajowej "50" w miejscowości Zawiszyn (woj. mazowieckie). Nagranie z niebezpiecznego zdarzenia udostępnił w mediach społecznościowych Stop Cham. To profil, który publikuje wideo przesłane przez kierowców będących świadkami rażących zachowań uczestników ruchu drogowego.

Mogło dojść do czołowego zderzenia

Tak było i w tym przypadku. Na krótkim nagraniu z kamerki samochodowej widać, jak kierowca auta ciężarowego postanowił wyprzedzić inną ciężarówkę. Robił to tak agresywnie, że poprzedzający go kierujący musiał usunąć mu się z drogi i prawymi kołami zahaczył nawet o pobocze. Zdążył też wyhamować w odpowiednim momencie. Ale to nie koniec niebezpiecznych manewrów.