Motocyklista zderzył się z autem na krajowej "50". Nie żyje

Do zdarzenia doszło w miejscowości Rudzienko niedaleko Otwocka. Motocyklista mimo reanimacji zmarł. Droga jest zablokowana.

Do wypadku doszło na drodze krajowej numer 50, na trasie Kołbiel-Mińsk Mazowiecki.

- Doszło do zderzenia z udziałem auta i motocykla. W momencie, kiedy przyjechaliśmy na miejsce zdarzenia, strażacy zostali zadysponowani do motocyklisty w celu przywrócenia jego funkcji życiowych. Czynności te prowadzone były do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Niestety lekarz stwierdził na miejscu zgon - przekazał nam kapitan Maciej Łodygowski ze straży pożarnej w Otwocku.