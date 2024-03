Był już karany za przekroczenie prędkości

"Pomiar prędkości wykazał 118 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 kilometrów na godzinę. Mundurowi zatrzymali pojazd do kontroli, za którego kierownicą siedział 32-letni mieszkaniec powiatu legionowskiego. Jak się okazało kierowca, był już karany za przekroczenie dozwolonej prędkości. Dlatego też policjanci, zgodnie z obowiązującymi przepisami nałożyli na mężczyznę mandat w ramach ,"recydywy", co oznacza, że grzywna za przekroczenie prędkości wynosi dwa razy więcej niż ta, która jest przypisana do tego wykroczenia - wyjaśnił komisarz Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji.