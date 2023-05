Zderzenie dwóch aut na łuku drogi. 21-latka zginęła na miejscu, druga kierująca w szpitalu

Do tragicznego wypadku doszło na drodze krajowej numer 57 w miejscowości Dzierżanowo. Policja poinformowała o zderzeniu dwóch aut. Życia jednej z kierujących - 21-letniej kobiety - nie udało się uratować. Do szpitala trafiła kobieta, która kierowała drugim samochodem.

Jak przekazała podkomisarz Monika Winnik, oficer prasowa policji w Makowie Mazowieckim, do zdarzenia doszło na trasie pomiędzy Pułtuskiem i Makowem Mazowieckim.

- Wstępne ustalenia wskazują na to, że na łuku drogi doszło do zderzenia się dwóch samochodów osobowych. 21- letnia kierująca alfa romeo poniosła śmierć na miejscu. Natomiast 57-letnia kierująca renault została zabrana do szpitala - poinformowała policjantka.