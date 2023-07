Najechanie na tył auta i zderzenie z ciężarówką. Zginął 13-latek. Ustalenia policji

Po wypadku na krajowej "50" na wysokości miejscowości Zimna Woda, policja podaje wstępne ustalenia. Na miejscu zginął 13-latek, a dwaj kierowcy zostali przetransportowani do szpitala. Jak ustalono, matiz po uderzeniu w opla, został wyrzucony na przeciwległy pas ruchu. Tam w pierwszy samochód uderzyła ciężarówka.

- Doszło do zderzenia auta ciężarowego i dwóch osobowych. Trwa jeszcze akcja ratownicza - przekazała nam w środę po godzinie 14 starszy sierżant Patrycja Sochacka, oficer prasowy policji w Żyrardowie.

Więcej informacji udzielił nam starszy kapitan Jarosław Belina ze straży pożarnej w Żyrardowie. - Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne. Do zdarzenia doszło na pograniczu powiatu żyrardowskiego na jezdni w stronę Grójca - wskazał. Na miejscu pracowali strażacy z komendy w Żyrardowie oraz jednostki OSP.

- Jedna osoba zmarła, dwie zostały przetransportowane do szpitala - przekazała po godzinie 15 starszy sierżant Sochacka. Dodała, że były utrudnienia, ale policja organizowała objazdy. - Utrudnienia mogą potrwać nawet pięć godzin - zaznaczyła.

Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl dowiedział się, że w wypadku mieli zginąć nastolatek i pies. Potwierdziła to policja. - Na miejscu zginął 13-latek z matiza - powiedziała starszy sierżant Sochacka, potwierdziła również śmierć psa.

Matiz znalazł się na przeciwległym pasie

Dzień po tragicznym wypadku policja podała wstępne ustalenia. - Kierujący matizem najechał na tył poprzedzającego go osobowego pojazdu (opla - red.), na skutego czego został wyrzucony na przeciwległy pas i czołowo zderzył się ze scanią. Przyczynę zdarzenia wykaże śledztwo, które jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie - przekazała rzeczniczka żyrardowskiej policji.

Zapytana trzeźwość kierujących, odpowiedziała: - Kierujący pojazdem marki Scania był trzeźwy. Natomiast jeśli chodzi o kierujących pojazdami osobowymi, zostali oni przetransportowani od razu do szpitala. Tam pobrano od nich krew do badań. Kierujący matizem został zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.