Czołowe zderzenie na krajowej "50". Jeden z kierowców nie żyje, drugi jest ranny

Tragiczny wypadek na drodze krajowej numer 50. Na wysokości miejscowości Ołdakowizna, niedaleko Mińska Mazowieckiego doszło do zderzenia dwóch samochodów. Strażacy podali, że jeden z kierowców zginął na miejscu.

- Na 230. kilometrze drogi krajowej numer 50 doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym, w wyniku czego śmierć na miejscu poniósł kierowca auta osobowego - podał nam przed godziną 19 starszy kapitan Kamil Płochocki ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

- Do zdarzenia doszło kilka minut po godzinie 18. Na miejscu zmarł kierowca seata - powiedział nam z kolei Marcin Zagórski, oficer prasowy policji w Mińsku Mazowieckim. Dodał, że kierowca auta ciężarowego trafił do szpitala. Policjant powiedział też o okolicznościach zdarzenia: - Kierowca seata z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, wtedy doszło do zderzenia.