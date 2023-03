"Skandaliczna agresja" na drodze. "Uderzał pięściami w karoserię, rzucił kamieniem w szybę i odjechał"

Kobieta zaczęła nagrywać agresora, wtedy odjechał

- Jak ustalili, kierujący jeepem wjechał na ten odcinek mimo czerwonego światła, przez co kierująca mercedesem, która prawidłowo jechała, musiała gwałtowanie zatrzymać pojazd, by uniknąć zderzenia czołowego. Wtedy rozłoszczony mężczyzna wysiadł z jeepa i zaczął od razu kopać i uderzać pięściami po karoserii osobówki oraz próbował otworzyć drzwi kierowcy. Kiedy spostrzegł, że kobieta nagrywa jego zachowanie, szybko oddalił się, wziął kamień i rzucił nim w kierunku auta pokrzywdzonej zbijając szybę - opisała młodsza aspirant Paulina Harabin, rzeczniczka otwockiej policji. Jak dodała, agresor następnie wsiadł do swojego samochodu i odjechał z miejsca, omijając poboczem mercedesa. - Na szczęście w zdarzeniu został uszkodzony tylko samochód. Pokrzywdzona starty oszacowała na kwotę 10 tysięcy złotych - wyliczyła.

"Wzburzyła go sytuacja na drodze i zachowanie innych kierowców"

Śledczy przedstawili już 41-latkowi zarzut uszkodzenia mienia zagrożony karą do pięciu lat pozbawienia wolności. - Jak wyjaśnił mężczyzna, jego agresję wzbudziła ogólnie sytuacja na drodze i zachowania innych kierowców. Z informacji policji nie wynika, by napastnik i pokrzywdzona znali się wcześniej lub by tuż przed zdarzeniem doszło między nimi do nieporozumienia - podsumowała policjantka.