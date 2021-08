Zderzenie auta dostawczego z lawetą przewożącą czołg

- Drogą krajową numer 10 jechała kolumna wojskowa: dwa samochody obsługi, plus na lawecie przewożony był czołg. Na skrzyżowaniu w Dzierzążni, na światłach, samochód dostawczy uderzył w lawetę. Jedna osoba była poszkodowana, to kierowca z tego samochodu dostawczego, który został zabrany przez pogotowie ratunkowe do szpitala - przekazał nam Janusz Majewski ze straży pożarnej w Płońsku. I dodał: - Tam cały czas trwają jeszcze działania policji. Swoje czynności prowadzi też Żandarmeria Wojskowa.