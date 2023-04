Wypadek radiowozu z nastolatkami. Posłanki apelują do prokuratora generalnego

- Interweniujemy po raz kolejny u prokuratora generalnego. Wnioskujemy, by w trybie nadzoru nad tą sprawą, prokurator pilnie się tą sytuacją zajął. By osobiście nadzorował tę sprawę, która tak bardzo oburzyła całą opinię publiczną - poinformowały w czwartek dwie posłanki Koalicji Obywatelskiej Kinga Gajewska oraz Aleksandra Gajewska, odnosząc się do trwającego postępowania w sprawie wypadku radiowozu z nastolatkami w Dawidach Bankowych.

Posłanki zaapelowały, by "prokuratura jeszcze raz baczniej przyjrzała się" sprawie wypadku radiowozu wiozącego nastolatki , do którego doszło w styczniu w Dawidach Bankowych. Podzieliły się także swoimi ustaleniami.

"Zostawili te poszkodowane dziewczyny same"

Druga z posłanek wskazała, że od czasu nagłośnienia sprawy nastolatek, parlamentarzystki stają w obronie młodych kobiet, które "w obliczu swojego traumatycznego doświadczenia zostały pozostawione same". - Najgorszy dramat w tym całym wydarzeniu to było to, że stróże prawa, ostoje naszego bezpieczeństwa, zostawili te poszkodowane dziewczyny same, przerażone, ranne, nie udzielono im pomocy - zauważyła Aleksandra Gajewska.