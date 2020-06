Ciężarówka stała na środku i blokowała trasę S8. "Kierowca odjechał po krótkiej rozmowie z policją"

Tir blokował trasę S8 na wysokości Bielan tak długo, że utworzył się korek sięgający Bemowa. Nasz reporter był świadkiem, jak kierowca ciężarówki, po krótkiej rozmowie z policją, wsiadł do samochodu i odjechał, jak gdyby nigdy nic.

Jak podał reporter tvnwarszawa.pl Lech Marcinczak ciężarówka blokowała jezdnię w kierunku Marek na wysokości tak zwanego "miecza", czyli Pomnika Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. - Ciężarówka zatrzymała się na jezdni w taki sposób, że przejezdny był tylko skrajnie lewy pas i skrajnie prawy do włączania się do ruchu ze Słowackiego - opisywał. Spowodowało to ogromne utrudnienia w ruchu. - Korek miał kilka kilometrów, zaczynał się jeszcze na wysokości Bemowa - mówił nasz reporter.