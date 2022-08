Jazdę zygzakiem zakończył dachowaniem. Policja: prowadził pijany i bez uprawnień

Kolizję z udziałem nietrzeźwego kierowcy zarejestrowała kamera w samochodzie jednego ze świadków. Doszło do niej w sobotę około godz. 16:45 na drodze relacji Mława - Ciechanów. Policja udostępniła we wtorek nagranie, wyjaśniając, że wątpliwą jazdę kierującego audi zauważyła kobieta, która wracała z wypoczynku nad morzem. - O swoich spostrzeżeniach poinformowała dyspozytora nr alarmowego 112. Po minucie od zgłoszenia kierowca samochodu stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewy pas ruchu, wjechał do przydrożnego rowu, a następnie dachował - relacjonuje Jolanta Bym z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Jak dodaje, kierowca audi podróżował sam i po wszystkim o własnych siłach wydostał się z auta. Nie zamierzał jednak zostawać na miejscu i rzucił się do ucieczki. Powstrzymali go inni kierowcy, którzy zatrzymali się na widok dachowania. Pilnowali go do momentu przyjazdu patrolu policji.