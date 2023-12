Uderzył w znaki drogowe, "szyby w aucie nie były odmrożone"

20-latek doprowadził do kolizji i uszkodził znaki drogowe. Do tego zdarzenia doszło prawdopodobnie dlatego, że przed wyruszeniem w podróż, zapomniał o odpowiednim przygotowaniu swojego auta. Został ukarany mandatem.

- Kierujący toyotą, 20-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, nie zachował szczególnej ostrożności i uderzył w słupek przeszkodowy wraz ze znakiem drogowym C9 "nakaz jazdy po prawej stronie znaku", oddzielający pasy ruchu. Z 20-latkiem podróżowały dwie pasażerki. Na szczęście, nikomu nic się nie stało. Kierowca był trzeźwy. Najprawdopodobniej do tego zdarzenia przyczyniło się to, że nie przygotował swojego pojazdu do jazdy. Szyby auta nie były odmrożone, co skutkowało ograniczeniem widoczności. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci ukarali 20-latka mandatem karnym - przekazuje w komunikacie asp. Magda Zarembska z ciechanowskiej policji.