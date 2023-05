Na przejściu dla pieszych potrącił dwie osoby

Kierujący zbliżający się do przejścia dla pieszych jest zobowiązany zmniejszyć prędkość, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na nie. Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym zbyt szybka jazda, niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, mogą doprowadzić do tragedii. Bądźmy odpowiedzialni, od naszego zachowania na drodze zależy życie nas samych, ale również innych uczestników ruchu.