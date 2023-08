"Rozpędził się do 104 kilometrów na godzinę, nie mógł liczyć na taryfę ulgową"

Ciechanowscy policjanci zatrzymali do kontroli renault, którego kierujący w obszarze zabudowanym przekroczył dopuszczalną prędkość o 54 kilometry na godzinę. - 29-latek, który wykazał się lekceważącym stosunkiem do obowiązujących przepisów, nie mógł liczyć na taryfę ulgową - przekazała rzeczniczka policji w Ciechanowie aspirant Magda Zarembska.

Jak bezpiecznie jeździć? Policja przypomina

"Przypominają również jak ważna jest jazda z tzw. prędkością bezpieczną – taką przy której kierowca zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem, czyli w razie potrzeby może go zatrzymać przed pojawiającą się przeszkodą bądź ominąć ją bez zbędnego ryzyka" - przestrzegła. "Na drodze, gdzie sytuacja jest bardzo często dynamiczna, mogą wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Nadmierna prędkość może być czynnikiem, który spowoduje, że nie opanujemy w porę prowadzonego pojazdu, co może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych" - podsumowała.