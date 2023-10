Uderzył ciężarówką w ogrodzenie zabytkowego kościoła, zapłaci pięć tysięcy złotych

W poniedziałek po południu do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na ulicy Ściegiennego w Ciechanowie.

Uszkodzenia na długości około czterech metrów

- Apelujemy o ostrożność na drodze i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Pośpiech, zbyt szybka jazda i brak ostrożności - to wszystko przekłada się na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Każdy wypadek, kolizja to suma różnych zdarzeń. Wielu z nich można uniknąć. Dlatego kierujmy się rozsądkiem. To hasło powinno przyświecać każdemu uczestnikowi ruchu drogowego - podkreśliła aspirant Zarembska.