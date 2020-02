Bus w rowie przy drodze w Markach. Na miejscu działali strażacy

Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu.

Do zdarzenia doszło w Markach przy skrzyżowaniu Poławskiego z Główną.

- Volkswagen zjechał z jezdni, wjechał do rowu i leży na boku w rowie. Na miejscu było pogotowie ratunkowe, przebadali kierowcę w karetce, ale nic mu się nie stało i nie było potrzeby zabierać go do szpitala - relacjonował reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.