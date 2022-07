Zalana trasa S8. Skutki burzy w Warszawie

O utrudnieniu poinformowała w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "W wyniku intensywnych opadów deszczy na jezdni w kierunku Poznania zalega woda. Zablokowane zostały 2 pasy jezdni. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Utrudnienie powstało koło godz. 01:18 i potrwa do czasu odwołania" - czytamy. Informację o zakończeniu utrudnienia przekazano tuż przed godziną 9.

Bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej podał w sobotę rano, że w związku z burzami, które przeszły nad Polską, od piątku do soboty do godz. 6 rano strażacy interweniowali 3,7 tys. razy. - Praktycznie we wszystkich regionach Polski mieliśmy interwencje - powiedział Kierzkowski.