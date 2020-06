Oberwania chmury nad Warszawą oraz okolicami. Zalane ulice, korki, strażacy usuwają powalone drzewa

Utrudnienia na S8

"Apelujemy o ostrożną jazdę"

Jak przekazał Jarosław Florczak z Komendy Stołecznej Policji, główne arterie w mieście są przejezdne. Jednak padający nieustannie deszcz negatywnie wpływa na płynność jazdy. - Podtopienia występują lokalnie, między innymi przy dojazdach do S8. Apelujemy o ostrożną jazdę i niewjeżdżanie z dużą prędkością w tworzące się kałuże, bo to może prowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji – powiedział Florczak.

ZDM wysyła beczkowozy do odpompowania wody

Zalane piwnice

Ostrzeżenie drugiego stopnia

Jak wyjaśnia IMGW, na wskazanym obszarze prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 50 mm do 70 mm, a lokalnie nawet do 80 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami może padać grad. Alert obowiązuje do godz. 3 w nocy we wtorek.