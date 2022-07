Nowa ekspresówka nad morze. Ruszyły prace przygotowawcze na kolejnym odcinku S7

Ruszyły przygotowania do budowy kolejnego odcinka trasy S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem. Kierowców czekają od poniedziałku utrudnienia na około trzynastu kilometrach drogi krajowej numer 7 pomiędzy Siedlinem i Załuskami. Będą zwężenia i nowe ograniczenie prędkości.

W poniedziałek rano rozpoczęły się roboty przygotowawcze związane z budową trasy S7 pomiędzy węzłami Siedlin i Załuski. - To pierwszy etap prac. Roboty główne rozpoczną się po pozyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - poinformowała Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowcy szacują, że wojewoda mazowiecki zakończy postępowanie administracyjne na przełomie III i IV kwartału 2022 roku.

Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu na około 13-kilometrowym odcinku jezdni głównej drogi krajowej numer 7. -Wyłączony będzie lewy pas ruchu i prędkość ograniczona zostanie do 60 km/h. Kierowcy będą mieli do dyspozycji, tak jak dotychczas dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Prace będą także wykonywane na drogach poprzecznych i dojazdowych równoległych do DK7 - powiedziała Tarnowska.