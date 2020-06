Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu POW: drogowcy mówią "nie", burmistrz wieszczy paraliż

W listopadzie ubiegłego roku burmistrz Ursynowa Robert Kempa zwrócił się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z pytaniem, czy w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy zostanie zamontowany odcinkowy pomiar prędkości. Jego zdaniem, taki rodzaj kontroli kierowców jest konieczny, ponieważ istnieją uzasadnione obawy, że w tunelu powtórzy się sytuacja z trasy S8, gdzie dochodzi do nawet kilku stłuczek i wypadków dziennie.

"Czeka nas drogowy paraliż"

- Ja nie kwestionuję tego, że tunel będzie bezpieczny. Od tego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego i strażacy, żeby odbiory poszły zgodnie z przepisami. Na trasie S8 dochodzi do kilku zdarzeń drogowych dziennie i obawiam się, że tutaj będzie podobnie. A to przełoży się na to, że kierowcy będą uciekać na Płaskowicką, Indiry Gandhi i Rosoła - powiedział tvnwarszawa.pl Robert Kempa.

Termin przesunięty, nie wiadomo na kiedy

Południowa Obwodnica Warszawy zepnie ze sobą odcinki autostrady A2. Prace trwają od węzła Puławska do węzła Lubelska. Przez Ursynów trasa będzie biegła tunelem o długości ponad dwóch kilometrów pod linią metra. Po minięciu Wilanowa, kierowcy wjadą na most, a potem odcinkiem wawerskim dojadą właśnie do węzła Lubelska. Droga będzie miała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, każda po 14,5 metra szerokości, a także ścieżki pieszo-rowerowe po obu stronach. Sam most docelowo będzie miał półtora kilometra długości i 46 metrów szerokości.