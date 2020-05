Południowa Obwodnica Warszawy będzie opóźniona na wszystkich trzech odcinkach. Bez związku z epidemią

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała komunikat o opóźnieniach przy budowie Południowej Obwodnicy Warszawy. Podała konkretne terminy w przypadku odcinka B, czyli mostu łączącego Wilanów z Wawrem oraz odcinka C od Wału Miedzeszyńskiego do węzła Lubelska. W przypadku tunelu pod Ursynowem wciąż rozpatrywane są roszczenia, a termin jego oddania nie jest znany.

O opóźnieniach w realizacji inwestycji informowaliśmy pod koniec stycznia tego roku . Wówczas Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że nie uda się dotrzymać terminów dla odcinka A, czyli tunelu pod Ursynowem oraz odcinka C od Wału Miedzeszyńskiego do węzła Lubelska. Pierwotnie, termin zakończenia prac na całej długości POW był ustalony na sierpień 2020 roku.

Opóźnienia

W poniedziałek Tarnowska przekazała w rozmowie z PAP, że termin oddania odcinka B od Przyczółkowej do Wału Miedzeszyńskiego został wydłużony do października 2020 roku. Wyjaśniła, że w przypadku przesunięć na tym odcinku uwzględniono między innymi uwagi dotyczące nieprzewidzianych warunków gruntowych czy też odnotowaną w ubiegłym roku wysoką falę na Wiśle. Potwierdziła również nasze wcześniejsze ustalenia dotyczące odcinka C, na którym prace mają zakończyć się w grudniu. Sprecyzowała, że w tym przypadku przesunięcie dotyczy węzła Patriotów i wynika z zawartego z PKP PLK porozumienia. Chodzi o budowę wiaduktu kolejowego pod rozbudowę linii kolejowej do układu czterotorowego.