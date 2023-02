Budowa mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę. Przygotowania do montażu konstrukcji stalowej

Mimo zimowej aury, prace nad konstruowaniem mostu na Pragę toczą się nieprzerwanie. Choć gołym okiem nie widać postępów, to wiele udało się zrobić na zapleczu budowy i w warsztatach - zapewniają drogowcy. Most pieszo-rowerowy ma być nową wizytówką Warszawy, a jego budowa powinna zakończyć się w 2024 roku.

Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że jeszcze w grudniu zeszłego roku zakończyło się betonowanie filarów dwóch ostatnich rzecznych podpór. Zgodnie z planem, okres zimowy przeznaczony jest na przygotowania do montażu konstrukcji stalowej. "Plan jest konsekwentnie realizowany, dzięki czemu na wiosnę, oprócz gotowych już podpór, będziemy mogli zobaczyć pierwsze stalowe elementy przeprawy" - opisują drogowcy.

Most pieszo-rowerowy przez Wisłę. Na jakim etapie są prace?

Wskazują też, że pod koniec stycznia odbyło się spotkanie z wykonawcą, na którym zweryfikowano, czy zaproponowany system malarski spełnia oczekiwania architektoniczne i estetyczne. Wykonawca przygotował i przedstawił specjalną próbkę imitującą gabaryty, kształt oraz styki montażowe docelowej konstrukcji stalowej. ZDM przekazuje, że po dokładnych oględzinach, próbki zostały zaakceptowane. Dzięki temu wykonawca może przygotowywać się do ich montażu.

Trwają przygotowania do montażu konstrukcji stalowej | ZDM

Trwają przygotowania do montażu konstrukcji stalowej | ZDM

Trwają przygotowania do montażu konstrukcji stalowej | ZDM

Trwają przygotowania do montażu konstrukcji stalowej | ZDM

Trwają przygotowania do montażu konstrukcji stalowej | ZDM

Trwają przygotowania do montażu konstrukcji stalowej | ZDM

Trwają przygotowania do montażu konstrukcji stalowej | ZDM

Trwają przygotowania do montażu konstrukcji stalowej | ZDM

Trwają przygotowania do montażu konstrukcji stalowej | ZDM

Trwają przygotowania do montażu konstrukcji stalowej | ZDM

Trwają przygotowania do montażu konstrukcji stalowej | ZDM

Trwają przygotowania do montażu konstrukcji stalowej | ZDM

Jak podkreślają drogowcy, montaż konstrukcji stalowej wymaga wielu przygotowań. Pierwszym z nich jest wykonanie drogi dojazdowej oraz podpór tymczasowych na wodzie i lądzie. Po zakończeniu tego etapu, na plac budowy przyjedzie sprzęt, za pomocą którego odbędzie się docelowy montaż konstrukcji stalowych. "Przede wszystkim żuraw Demag CC 3800. To ogromne urządzenie, którego nośność to aż 650 ton. Przy pomocy tego typu maszyn, demontuje się np. śmigła turbiny wiatrowej" - podają w komunikacie. Dodają, że ze względu na wielkość i złożoność konstrukcji żurawia, jego elementy będą scalane etapami, co potrwa około tygodnia.