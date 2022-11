Bus wpadł w poślizg i zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje, siedem rannych

W miejscowości Branków, na drodze wojewódzkiej numer 731, łączącej S7 z Warką, bus zderzył się z ciężarówką. Do szpitali trafiło siedem osób, jedna nie przeżyła wypadku.

- Przed godziną 6 doszło do zderzenia ciężarówki z busem. W chwili naszego przyjazdu osiem osób było rannych, jedna nie przeżyła. To około 50-letnia kobieta - przekazał nam młodszy kapitan Cezary Matysiak z Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu. Dodał, że na miejscu pracowali strażacy z JRG Grójec, OSP Warka i OSP Białobrzegi.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Branków

- W kierunku Białobrzegów poruszał się ford transit, którym podróżowało pięć kobiet i trzech mężczyzn, łącznie osiem osób. Kierujący tym pojazdem wpadł w poślizg i auto stanęło w poprzek drogi. W tym czasie, w kierunku Warki jechał kierujący ciężarowego volvo, który uderzył w bok busa - opisała nadkomisarz Agnieszka Wójcik, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. - W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła 50-letnia pasażerka forda, a pozostałe siedem osób nim podróżujących trafiło do szpitali w: Grójcu, Kozienicach i Radomiu - dodała policjantka.

W czwartek na drogach panują trudne warunki, jest ślisko. Jak przestrzega tvnmeteo.pl, IMGW wydało alerty przed intensywnymi opadami śniegu. We wschodniej i południowo-wschodniej Polsce prognozowane są intensywne opady. W niektórych regionach to zjawisko będzie nam towarzyszyło do późnych godzin nocnych.