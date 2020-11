Zablokowana droga wojewódzka po wypadku. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Służby zamknęły przejazd drogą wojewódzką numer 580 w miejscowości Borzęcin Duży w powiecie warszawskim zachodnim. Doszło tam do wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarówki. Jedna osoba została poszkodowana, strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego, by wydostać ją z uszkodzonego pojazdu.

Do wypadku doszło około godziny 12.15. - Wpłynęło do nas zgłoszenie o zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. Samochodem osobowym jechały dwie osoby. Jedna z nich została poszkodowana. Potrzebne było użycie urządzeń hydraulicznych, by wydostać ją na zewnątrz i przekazać pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego - informuje Kazimierz Jaworski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu.