Dwa prawa jazdy zatrzymane po zderzeniu i wątpliwości, kto kierował jednym z pojazdów

Na skrzyżowaniu zderzyły się ciągnik rolniczy i auto osobowe. Dwaj mężczyźni stracili prawa jazdy. 19-latek, który kierował audi za wyprzedzanie na oznakowanym skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych. 54-latek z kolei był pijany i według wstępnych ustaleń, to on mógł kierować ciągnikiem. Mógł, bo on sam twierdzi, że prowadził jadący z nim 16-latek. Chłopak też był pijany.