15-latka potrącona przez ciężarówkę. Lądował śmigłowiec LPR

W środę rano na ulicy Grodziskiej w Błoniu samochód ciężarowy potrącił 15-latkę. Do szpitala zabrał ją śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- O godzinie 10 do stanowiska kierowania komendanta Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim wpłynęło zgłoszenie o potrąceniu pieszej przez samochód ciężarowy. To była 15-latka - przekazał w rozmowie z tvnwarszawa.pl starszy kapitan Kazimierz Jaworski z z Komendy Powiatowej PSP dla powiatu warszawskiego zachodniego. Dodał, że działania strażaków polegały na pomocy pogotowiu ratunkowemu w udzieleniu pierwszej pomocy nastolatce oraz przetransportowaniu poszkodowanej do śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.