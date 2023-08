Ona uderzyła w drzewo, on przyjechał pomóc. Ich zachowanie zaniepokoiło świadków

Do tego zdarzenia doszło w niedzielę w Błędowie. Nie byli jedyni pijani kierowcy. Policjanci z Grójca w sobotę i niedzielę zatrzymali na drogach sześciu nietrzeźwych, mieli od ponad 0,5 do 2,2 promila. Jeden nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.